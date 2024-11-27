«Фейеноорд» совершил невероятный камбэк против «Манчестер Сити» с 0:3. Матч закончился вничью 3:3 — это шестой подряд матч без побед для команды Пепа Гвардиолы.

Болельщики винят в поражениях Родри, который вообще не играет из-за травмы.

📝 «С тех пор, как Родри выиграл Золотой мяч, «Манчестер Сити» не выиграл ни одной игры. Проклятие Господне лежит на доме вора».

📝 «Бог наказывает «Манчестер Сити» за то, что Родри украл у Винисиуса «ЗМ».

📝 «Родри украл у богов 😂. Просто верните ЗМ и восстановите мир».

📝 «Родри, тебе нужно рассказать нам, почему «Сити» не может выиграть ни одного матча с тех пор, как ты завладел этим золотым мячом».

📝 «Родри украл ЗМ у «Реала», и с тех пор «Сити» не выиграл ни одной игры. Волшебство «Мадрида» уничтожает «Сити» 😭».

Впереди у «Сити» выезд к «Ливерпулю», важный матч в чемпионской гонке.