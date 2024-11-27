Думаете, ошибка вечера у Сафонова? Взгляните на клоунаду от Эдерсона

«Манчестер Сити» упустил победу в матче с «Фейеноордом» (3:3) в 5-м туре основного этапа Лиги чемпионов.

Клуб из Нидерландов ушел от поражения, проигрывая со счетом 0:3 к 75-й минуте. А помог гостям голкипер «Сити» Эдерсон.

Концовка матча получилась просто вопиющей.

На 88-й минуте «горожан» подвела высокая линия обороны. Эдерсон неудачно сыграл на выходе из штрафной, видимо, пытаясь напугать Пайшао. Бразилец переиграл вратаря и послал мяч на дальнюю штангу – Ганцко забил в пустые ворота.

Просто напомним, что серия «Манчестер Сити» без побед достигла шести матчей.