3500 болельщиков «ПСЖ» устроили фаер-шоу на пути к «Альянц Арене»🔥
Болельщики «ПСЖ» громко заявили о себе в Мюнхене, устроив настоящее фаер-шоу по дороге к стадиону.
На «Альянц Арене» сегодня ожидается 3500 человек, включая 500 ультрас – все они приехали, чтобы поддержать команду Луиса Энрике.
На трибунах тоже жарко: болельщики парижан перекрикивают немцев.
За несколько часов до основного матча молодежная команда «ПСЖ» на классе обыграла молодежку «Баварии». Игра закончилась со счетом 5:2 в пользу юных парижан.
Смогут ли старшие товарищи столь же уверенно одолеть «Баварию»?