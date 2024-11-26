3500 болельщиков «ПСЖ» устроили фаер-шоу на пути к «Альянц Арене»🔥

Болельщики «ПСЖ» громко заявили о себе в Мюнхене, устроив настоящее фаер-шоу по дороге к стадиону.

На «Альянц Арене» сегодня ожидается 3500 человек, включая 500 ультрас – все они приехали, чтобы поддержать команду Луиса Энрике.

На трибунах тоже жарко: болельщики парижан перекрикивают немцев.

За несколько часов до основного матча молодежная команда «ПСЖ» на классе обыграла молодежку «Баварии». Игра закончилась со счетом 5:2 в пользу юных парижан.

Смогут ли старшие товарищи столь же уверенно одолеть «Баварию»?