«Я провел 1300 матчей и никто не может давать мне советы». Карло Анчелотти ответил на критику из-за травмы Винисиуса

На пресс-конференции перед завтрашним матчем «Реала» с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов Карло Анчелотти атаковали вопросами о травмированном Винисиусе – итальянец не заменил Вини в прошедшем матче с «Леганесом», а теперь нападающий не сможет помочь команде против англичан.

Карло нашел, что ответить критикам.

«Я слышу множество советов, но не забывайте, что я отработал 1300 матчей в качестве тренера, я 1300 раз выбирал состав на игру и сделал более 4000 замен. Именно поэтому никто из присутствующих не может давать мне советы. Футболисты, вернувшиеся из сборных, такие как Вини и Феде, были в хорошей форме – и точка. Иногда травмы случаются, и мы все знаем, почему – матчей очень много», - заявил итальянец.

Справедливо или Анчелотти неправ? Пишите в комменатриях.