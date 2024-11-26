«Расслабься, играй, как я тебе говорю». Пато рассказал, как Сильвио Берлускони помог «Милану» обыграть «Реал»

Бывшая звезда «Милана» Алешандре Пато рассказал, как в свое время его команде удалось обыграть «Реал Мадрид». Оказалось, что в деле замешан бывший президент итальянского клуба Сильвио Берлускони.

«Мы ехали в автобусе на матч. Вдруг у меня зазвонил телефон, оказалось, что со мной хочет поговорить Берлускони. Сильвио мне заявил: «Слушай, тебе нужно больше смещаться в центр», - рассказывает футболист в интервью бразильскому телевидению.

«Но как я могу? У меня есть тренер – Леонардо, я должен делать то, что он говорит!». На тот момент Леонардо хотел, чтобы я играл на фланге», - возразил Пато.

«На это Сильвио сказал: «Слушай, расслабься, играй в центре, как я тебе сказал». Я сразу рассказал об этом разговоре Леонардо. Тренер отреагировал так: «Хорошо, не переживай, играй в центре». Удивительно, но Сильвио оказался прав – сначала мы выиграли дерби с «Интером», а потом обыграли «Реал Мадрид»!».