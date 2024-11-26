Как Анчелотти заменит Винисиуса? Три лучших варианта

Травма Винисиуса стала очередным ударом для мадридского «Реала», уже столкнувшегося с рядом проблем. Перед Карло Анчелотти стоит непростая задача – адаптировать состав перед важнейшим матчем с «Ливерпулем».

Рассмотрим его возможные ходы.

Шанс для Эндрика

Одним из вариантов может стать ставка на молодого бразильца в паре с Килианом Мбаппе. Несмотря на перспективность, его текущий сезон нельзя назвать удачным. Энжрик вышел в старте только против «Лилля», но был заменен после 57 минут. С тех пор преимущественно выходил на замену, не получая достаточного игрового времени.

Пробелы в опыте и нестабильная форма делают его рискованным выбором для столь важной игры. Однако для Эндрика эта ситуация может стать уникальной возможностью проявить себя на большом уровне.

Надежность Браима в схеме 4-4-2

Браим Диас – проверенный вариант. Его форма внушает оптимизм: за сборную Марокко забил пять мячей в двух отборочных играх Кубка Африки. Если Родриго также будет недоступен, Анчелотти может перейти на схему 4-4-2, где Диас сыграет в нападении с Мбаппе.

В полузащите в этом случае ожидаются Эдуардо Камавинга, Джуд Беллингем, Лука Модрич и один из пары Арда Гюлер-Дани Себальос. Такой ход обеспечит надежность обороны, не ослабляя потенциал атаки.

Креативность в 4-3-3

Другим решением может стат схема 4-3-3 с Баримом, Гюлером и Беллингемом в роли ложной девятки, поддерживающей Мбаппе. Такая расстановка добавить креативности и гибкости в атакующих действиях.