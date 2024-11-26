Сын Месси сыграл на детском турнире в родном городе Лео: десятый номер, баннер с отцом, мама на трибунах

Тиаго Месси, старший сын Лионеля, дебютировал в составе младшей команды «Интер Майами» на Кубке Ньюэлла в Росарио, Аргентина.

12-летний Месси вышел на поле с десятым номером на футболке.

Его команда проиграла 0:1 «Ньюэллс Олд Бойз», где Лео начинал свою карьеру. Он провел пять лет в аргентинском клубе, после чего в 13 лет отправился в Барселону.

На трибунах был баннер с изображением старшего Месси, а сам Лео посетить игру не смог. На трибунах были мама Тиаго.

Также вместе с Тиаго сыграл Бенжамин Суарес, сын Луиса Суареса.