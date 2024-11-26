💰Кто больше всех потратил на трансферы за 10 лет? На первом месте клуб с ужасными результатами, «Сити» лишь шестой

CIES Football Observatory посчитала, кто из клубов больше всех потратил денег на трансфере за последние 10 лет.

«Манчестер Юнайтед» понес самые большие расходы, потратив на трансферы 1,08 млрд фунтов стерлингов (1,3 млрд евро).

«Челси» следует за «МЮ», потратив 1,07 млрд фунтов стерлингов (1,2 млрд евро), большая часть из этих денег была потрачена после того, как Тодд Боэли стал совладельцем клуба в 2022 году.

Замыкают пятерку «ПСЖ», «Арсенал» и «Тоттенхэм».

«Манчестер Сити» занимает шестое место с 585 млн фунтов стерлингов (703 млн евро).

1. «Манчестер Юнайтед» — 1,08 млрд фунтов стерлингов

2. «Челси» — 1,07 млрд

3. «ПСЖ» — 825 млн

4. «Арсенал» — 661 млн

5. «Тоттенхэм» — 591 млн

6. «Манчестер Сити» — 585 млн

7. «Милан» — 527 млн

8. «Ньюкасл» — 521 млн

9. «Барселона» — 500 млн

10. «Аль-Хиляль» — 462 млн