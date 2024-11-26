Винисиус будет играть в легендарных бутсах Роналдо после травмы: они до сих выглядят стильно

Винисиус Жуниор будет играть в Nike Chrome Mercurials 2002 года, когда восстановится после травмы.

Эти бутсы были разработаны специально для Роналдо Назарио перед чемпионатом мира 2002 года. Бразильский нападающий страдал от травм в предыдущие годы, но в итоге стал лучшим игроком ЧМ, забив восемь голов, а Бразилия стала чемпионом.

Винисиус вернется после травмы 18 декабря, «Реал» будет играть в клубном ЧМ. В новых бутсах может сразу выиграть трофей.

Бразилец проведет около трех недель вне игры после травмы, полученной в матче «Реала» против «Леганеса».