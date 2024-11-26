Роналду встретился с Хоселу в азиатской ЛЧ: да-да, они когда-то играли вместе!

«Аль-Наср» благодаря дублю Криштиану Роналду победил катарский клуб «Аль-Гарафа» с Серхио Рико, Хоселу и Ясином Браими в матче азиатской Лиги чемпионов – 3:1.

Теперь у Криша 913 голов в карьере. И шесть голов в пяти последних матчах во всех турнирах.

Кстати, Роналду мило обнимался с Хоселу перед игрой. Это может удивить многих, но они играли вместе в «Реале», хотя и всего шесть минут – в игре с «Альмерией» в Ла Лиге 2010/2011 (8:1).

В том матче португалец отдал голевую передачу Хоселу, который забил дебютный гол за клуб.

А в следующем году Хоселу покинул «Реал» и перешёл в «Хоффенхайм», а на «Сантьяго Бернабеу» вернулся лишь 12 лет спустя.