«Сити» вновь проиграл, «Барса» теряет очки, в Италии пять лидеров, «ПСЖ» и «Бавария» стабильны. Свежий прогноз на победу в топ-5 Европы 🔥

Первые матчи после международного перерыва в топовых европейских лигах подарили поклонникам клубного футбола несколько сюрпризов.

В Англии «Сити» потерпел пятое поражение подряд, за счет чего «Ливерпуль» оторвался от «горожан» сразу на восемь очков. «Барса» в Ла Лиги поделила ничью с «Сельтой», а «Мадрид» в своем матче победил и сократил отставание от каталонцев на четыре очка.

Лидеры Серии А в минувшем туре набрали по три очка, лишь «Юве» и «Милан» сыграли вничью. «Бавария» укрепляет свои позиции в Бундеслиге, а в чемпионате Франции привычно лидирует «ПСЖ».

Портал Score90 учел последние результаты в топовых европейских лигах и обновил прогноз на чемпионство.

АПЛ

Эксперты Score90 полагают, что титул заберет «Ливерпуль», а вице-чемпионом станет «Арсенал». В «Ман Сити» осталась вера – «горожане» почти не отстают от «канониров» по проценту вероятности победы в Премьер-лиге.

Ла Лига

«Барса» Ханси Флика станет чемпионом Испании с вероятностью в 50%, шансы «Мадрида» тоже высоки – 45%.

Бундеслига

В «Баварию» Компани Score90 верит особенно. Портал оценивает вероятность очередного титула Рекордмайстера в 86%. Вторым должен стать действующий чемпион, «Байер», который после 10-ти туров занимает лишь четвертое место в турнирной таблице.

Серия А

В Италии борьба идет ожесточенная. После 13-ти матчей лидирует «Наполи», набравший 29 очков. Следом идут «Аталанта», «Интер», «Фиорентина» и «Лацио» – у всех по 28 очков. С вероятностью в 42% «Интер» сможет защитить титул.

Лига 1

«ПСЖ» лидирует в чемпионате и в рейтинге от Score 90, портал на 82% уверен в очередном титуле подопечных Луиса Энрике. А за второе место поборются «Монако», «Марсель» и «Лилль».

Как вам такой прогноз?