Мбаппе против офсайдов, Трент хочет в «Мадрид», а Месси превращает клуб в Аргентину. Милый мульт о Рождестве

Не за горами Рождество, а это значит, что самое время отправлять письма Санта-Клаусу. Именно этим занялись известные футбольные деятели в новом мультике от B/R Football.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола попросил отменить все обвинения в адрес клуба. Санта глянул список, увидел число 130 и выкинул письмо в камин. Коул Палмер из «Челси» написал о безлимитном количестве чиппи-чипс − свое любимое блюдо, которое выглядит вот так:

Килиан Мбаппе мечтает, чтобы исчезли офсайды, Букайо Сака − о непробиваемых гетрах, Рубен Аморим − о Викторе Дьокереше, Сон Хын Мин − о трофее, что рассмешило Санту, а Трент Александер-Арнолд спит и видит себя в футболке «Мадрида». Правда, письмо вряд ли дошло до адресата.

У Ламина Ямаля мечта вновь увидеть Месси, у Харри Кейна − стать чемпионом мира. Лео Месси не против усилить «Интер Майами» − Лаутаро Мартинес, Эмилиано Мартинес, Алексис Мак Аллистер, Хулиан Альварес на подходе и совпадение ли, что все аргентинцы.

Мечта Криштиану Роналду − тоже выиграть чемпионат мира, поэтому письмо к Санте приходит самым толстым. С купюрами.