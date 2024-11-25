В контракте Неймара с «ПСЖ» был странный бонус. Почти все футболисты в мире делают это бесплатно

В контрактах многих игроков есть разного рода бонусы. Самые распространенные − за голы и голевые передачи или за количество сыгранных матчей. Нынешний игрок «Аль-Хилаля», игравший в прошлом за «Барселону» и «ПСЖ», в Париже получал деньги за то, что все футболисты делают бесплатно.

25-летний воспитанник «Кристал Пэлас» Льюис Брайон, завершивший карьеру и уже ставший тренером, пришел на подкаст Ball Talk и выдал мощный инсайд.

«Самый безумный пункт в контракте, который я слышал, − это Неймар в «ПСЖ». На тренерских курсах я общался с одним из сотрудников парижского клуба. Он сказал, что в контракте Неймара есть пункт, согласно которому каждый раз, когда он после матча подходил к болельщикам и хлопал им, он получал бонус в размере 200 тысяч евро!»

Эти цифры пока не подтвердили ни в «ПСЖ», ни какие-то другие официальные представители. С другой стороны, было бы странно, если бы они сказали, что все так и было.

Похлопать фанатам после игры − меньшее, что может сделать футболист. Это не всегда происходит после неудачных матчей.

Еще в 2021 году Football Leaks выяснил, что в клубе давали игрокам бонусы за пунктуальность, вежливость и дружелюбие. В «ПСЖ» очень переживали за репутацию и пытались удержать футболистов от негативных высказываний в его адрес на публике.