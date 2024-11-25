📹Дочь Родмана выдала мем года. Ее команда проиграла в финале, а девушка расстроилась поражению

На этой неделе в финале женской МЛС (NWSL) лидер сезона «Орландо Прайд» вместе с непревзойденной Мартой играл против «Вашингтона», занявшего в регулярном чемпионате второе место.

Судьбу игры решил всего один гол, который забила футболистка «Орландо» Барбра Банда. После финального свистка игроки «Вашингтона» сильно расстроились, особенно грустной выглядела Тринити Родман, дочь Денниса Родмана, экс-баскетболиста и пятикратного чемпиона НБА.

Она не знала, что ее снимает камера, но когда кто-то позвал девушку – саркастически сделала вид, что все в порядке.

Ее реакция разлетелась по соцсети X и видео набрало 4 млн просмотров. Некоторые пользователи предположили, что в будущем это будет мем.

Тринити Родман играет не только за «Вашингтон», но и вызывается в сборную США, где она набрала большое количество наград: золото чемпионата Северной Америки и победу на Золотом кубке КОНКАКАФ.

А еще дочь Родмана − олимпийская чемпионка Парижа 2024. В столице Франции она забила три мяча.

Еще в 2022-м году Тринити Родман обошла Меган Рапино и Алексис Морган, став самой высокооплачиваемой футболисткой лиги. И это в двадцать лет! В прошлом году девушка установила рекорд − 13+10 в самом молодом возрасте.