10 лучших ассистентов в истории футбола. Угадаете, кто вошел в топ?
Ассистенты − это невоспетые герои футбола, которых часто затмевают голы, но которые играют не менее важную роль в определении исхода матча. Искусство создавать шансы для партнеров по команде требует видения поля, мастерства и глубокого понимания игры.
На протяжении всей истории футбола избранная группа игроков неизменно демонстрировала это мастерство, набирая впечатляющее количество ассистентских баллов, которые демонстрируют их исключительную креативность и умение.
Издание Globe Independent собрало 56 лучших игроков с наибольшим количеством голевых передач, но мы остановимся только на десятке. Семь из них до сих пор играют, двое завершили карьеру, а один, к сожалению, в 2022-м году скончался.