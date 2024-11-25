10 лучших ассистентов в истории футбола. Угадаете, кто вошел в топ?

Ассистенты − это невоспетые герои футбола, которых часто затмевают голы, но которые играют не менее важную роль в определении исхода матча. Искусство создавать шансы для партнеров по команде требует видения поля, мастерства и глубокого понимания игры.

На протяжении всей истории футбола избранная группа игроков неизменно демонстрировала это мастерство, набирая впечатляющее количество ассистентских баллов, которые демонстрируют их исключительную креативность и умение.

Издание Globe Independent собрало 56 лучших игроков с наибольшим количеством голевых передач, но мы остановимся только на десятке. Семь из них до сих пор играют, двое завершили карьеру, а один, к сожалению, в 2022-м году скончался.

10. Райан Гиггз

9. Дэвид Бекхэм

8. Неймар

7. Криштиану Роналду

6. Анхель Ди Мария

5. Луис Суарес

4. Кевин Де Брюйне

3. Томас Мюллер

2. Пеле

1. Лионель Месси