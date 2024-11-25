«Бавария» принимает «ПСЖ» в Лиге чемпионов, а лучшие болельщицы соберутся на трибунах😍
Завтра «Бавария» примет «ПСЖ» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. На сегодняшний день немцы набрали шесть очков после четырех матчей и занимают лишь 17-ую строчку в гонке за выход в плей-офф. У французов дела еще хуже: четыре очка и только 25-ое место.
Во время важнейшего матча парней будут поддерживать их самые преданные поклонницы.
Давайте на них посмотрим.
Начнем с хозяев поля:
За Йозуа Киммиха болеет Лина.
Леона Горетцку поддерживает Матеа.
За Харри Кейна будет переживать супруга Кейт.
Мануэля Нойера поддержит супруга Аника.
Красотка Шайен болеет за Альфонсо Дэвиса.
У гостей с поддержкой тоже все отлично:
Марина - главная болельщица Матвея Сафонова,
Алессия - Джанлуиджи Доннарумы.
По слухам, Марко Асенсио воссоединился с бывшей женой Сандрой...ждем ее на трибунах?
Милана Шкриньяра поддержит красотка Барбора.
За Маркиньоса болеет супруга Кароль.