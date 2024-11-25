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«Бавария» принимает «ПСЖ» в Лиге чемпионов, а лучшие болельщицы соберутся на трибунах😍

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Завтра «Бавария» примет «ПСЖ» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. На сегодняшний день немцы набрали шесть очков после четырех матчей и занимают лишь 17-ую строчку в гонке за выход в плей-офф. У французов дела еще хуже: четыре очка и только 25-ое место.

Во время важнейшего матча парней будут поддерживать их самые преданные поклонницы.

Давайте на них посмотрим.

Начнем с хозяев поля:

За Йозуа Киммиха болеет Лина.

Леона Горетцку поддерживает Матеа.

За Харри Кейна будет переживать супруга Кейт.

Мануэля Нойера поддержит супруга Аника.

Красотка Шайен болеет за Альфонсо Дэвиса.

У гостей с поддержкой тоже все отлично:

Марина - главная болельщица Матвея Сафонова,

Алессия - Джанлуиджи Доннарумы.

По слухам, Марко Асенсио воссоединился с бывшей женой Сандрой...ждем ее на трибунах?

Милана Шкриньяра поддержит красотка Барбора.

За Маркиньоса болеет супруга Кароль.

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