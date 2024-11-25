Погба зачастил во Флориду: футболист перейдет в баскетбол и объединится с Джимми Батлером в «Майями Хит»🧐?

Погба присутствовал на матче «Майями Хит» против «Даллас Маверикс». Француз поддерживал своего друга Джимми Батлера, который помог «Хит» одержать победу со счетом 123-118 в минувшее воскресенье.

После матча бывшая Погба выложила несколько кадров своей игры в Инстаграм.

Чемпион мира добился сокращения срока своего отстранения от любой футбольной деятельности с четырех лет до 18 месяцев, но ему все равно придется ждать до марта 2025 года, прежде чем возобновить профессиональную карьеру.

15 ноября гиганты Серии А «Ювентус» и Погба расторгли контракт по обоюдному согласию, теперь Поль является свободным агентом.

Погба не в первый раз встречается Батлером. Ранее в этом месяце он летал во Флориду со своей женой Зулай, где они наблюдали за матчем «Майами Хит».

31-летнего Поля Погба связывают с переходом в несколько команд по всему миру, включая клубы МЛС и Премьер-лиги, однако он еще не принял окончательного решения относительно своего будущего.