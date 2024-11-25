Новорожденная дочь Грилиша поддерживала отца в матче с «Тоттенхэмом» , но это не спасло «Сити» от разгрома

Прошедший матч «Манчестер Сити» с «Тоттенхэмом» в АПЛ получился особенным для Джека Грилиша. И не только потому, что его команда потерпела разгромное поражение 0:4 – во время игры были и положительные моменты.

На трибунах Джека впервые поддерживала дочь Мила, появившаяся на свет в сентябре. Невеста футболиста Саша Эттвуд опубликовала фотографию, на которой она сидит на трибунах «Этихада» с Милой на руках.

29-летний Грилиш начал матч на скамейке запасных и появился на поле только на 74-й минуте встречи, когда счет уже был 0:3 в пользу гостей.

«Сити» потерпел пятое поражение подряд, чего не было с тех пор, как Стюарт Пирс возглавлял команду в 2006 году.