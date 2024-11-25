Фанаты выделили Эдена Азара и Джонатана Дэвида в честь 80-летия «Лилля»: эти парни – легенды клуба

В этом году французский «Лилль» празднует свое 80-летие, и перед прошедшим воскресным матчем с «Ренном» на стадионе «Стад Пьер-Моруа» (1:0) болельщики развернули гигантский баннер. На нем присутствовали как бывшие, так и нынешние звезды команды.

Рио Мавуба, Эден Азар, Шевалье, Джонатан Дэвид и другие - все они там.

Дэвид, пожалуй, лучший игрок «Лилля» на сегодняшний день, а бывший вингер Азар - один из величайших игроков «Лилля» всех времен.

Бельгиец Азар завершил карьеру чуть более года назад, но начинал он именно в «Лилле», где забил 50 голов в 194 матчах.

По случаю 80-летия клуб и New Balance также выпустили особенную форму.

Изюминкой футболки, посвященной 80-летию, является герб «Лилля», логотип New Balance и спонсор, выполненные в белом цвете, в тон футболке.

На воротнике сзади изображен специальный логотип «Лилля», посвященный 80-летию клуба (1944-2024).