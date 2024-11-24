Бренд-ноунейм предоставляет бутсы известным игрокам и ничего им не платит. Как так получилось?

Когда защитник «Ноттингем Форест» Ола Айна в начале месяца забил гол в ворота «Вест Хэма», некоторые болельщики заметили, что на нем необычные бутсы.

На воспитаннике «Челси» была спортивная обувь от бренда Sokito, а конкретно модель Scudetta. Недавно Айна и защитник «Кристал Пэлас» Трево Чалоба вложили в эту компанию около 1 млн фунтов. Хавбек «Фулхэма» Алекс Ивоби также носит бутсы этого бренда, хотя раньше его видели в черных Adidas F50 Elite. Еще один известный игрок − Эктор Бельерин из «Бетиса».

На рынке футбольной обуви доминируют три производителя − Nike, Adidas и Puma. Они предлагают футболистам личные контракты, платят им деньги и предоставляют бутсы.

Подход у Sokito совершенно иной. Компанию основал бывший продавец футбольных бутс Джейк Харди и он придумал интересную бизнес модель.

«Мы не платим игрокам. Мы никогда им не платили. Они покупают часть компании и становятся акционерами».

Вот кто уже вошел в их число: экс-игрок «МЮ» и тренер «Уотфорда» Том Клеверли, игрок сборной Германии и «Дортмунда» Феликс Нмеча, игрок «Цинциннати» Деандре Йедлин, защитник «Аль-Холуда» Уильям Трост-Эконг, звезда женского футбола Жасмин Спенсер.

Не все они носят бутсы, так как у них есть действующие контракты с другими брендами, но все они оказывают влияние на компанию. В одном из мессенджеров есть специальный чат, в котором акционеры принимают ключевые решения по дизайну.

«У нас есть группа со всеми игроками, и они голосуют за все дизайны. Каждая мелочь, которая выходит на рынок, проходит через комиссию из более чем 40 человек. Это потрясающе и дает нам уникальную перспективу», − сказал Харди.

Когда Джейк только начинал бизнес, он узнал, что ежегодно на свалку отправляет около 12,5 млн футбольных бутс, имеющих какой-то брак. Плюс ему рассказали, что кустарные фабрики закупают у крупных брендов остатки материалов, а не производят их сами. Тогда Харди пришел к интересной акции: если человек сдаст свои старые бутсы на переработку, то получит скидку в 20 фунтов при покупке Sokito Devista − первой модели бренда.

Бутсы премиум-класса у Sokito обойдутся в 174,99 фунтов и доступны в трех цветах. Кроме того, они очень легкие − 182 грамма. Как заявляет производитель, создают их из биологически чистых материалов, таких как кукурузные отходы, древесные волокна, сахарный тростник, бамбук, клещевины и переработанного полиэстера из пластиковых бутылок.

Пока компания настроена полностью экипировать английскую Воскресную лигу, начальный уровень любительского футбола. Однако планы у Sokito огромные − конкуренция в конкретном сегменте с Nike, Adidas и Puma.