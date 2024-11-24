📹«У него ставка горела?» Вратарь из английской нон-лиги положил в свои ворота сумасшедший мяч

Матч соседей по таблицы из подвала системы английский лиг между «Уолтон энд Хершем» и «Глостером» перестал быть томным, когда вратарь гостей в простой ситуации умудрился забить гол в собственные ворота.

Джаред Томпсон, именно так зовут героя, получил пас от своего защитника, соперник обозначил прессинг, а голкипер решил перевести мяч на другой фланг, причем сделать это верхом. Получился красивый гол в свои ворота рикошетом от штанги.

Матч в принципе получился довольно богатым на события. Эти команды из Д7 Англии – соседи по таблице. За полчаса первого тайма хозяева из «Уолтона» смогли забить четырежды, но матч закончился со счетом 4:4. Соперник организовал камбэк за 25 минут второй половины игры.

Один из болельщиков даже предположил, что матч договорной и у вратаря «горела ставка», но кажется, что это просто уровень футбола в английском низшем дивизионе.