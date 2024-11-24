📹«Какой же идиот!» Фанаты «Тоттенхэма» не оценили жест Порро после гола в ворота «Ман Сити»

В центральном матче тура АПЛ «Тоттенхэм» дома разгромил «Манчестер Сити» − 4:0. Это поражение для команды Гвардиолы стало пятым подряд.

Третий мяч «шпор» в игре забил Педро Порро, который в прошлом был связан с «Манчестер Сити». В 2019 году «горожане» выкупили его из «Жироны» за 11 млн фунтов, но за клуб он не сыграл ни одного матча. В итоге испанец поездил по арендам, а в 2022-м году его выкупил «Спортинг». «Тоттенхэм» забрал Порро в январе 2023-го в аренду, а летом его забрали на постоянную основу.

После того, как Педро отправил в ворота бывшей команды мяч, он не стал праздновал. Футболист поднял ладонь правой руки, немного оживился только тогда, когда к нему подбежали одноклубники.

Болельщики в социальных сетях недоумевают, почему игрок не стал праздновать мяч в ворота команды, за которую даже не сыграл:

💭«Меня убило, что Порро не празднует, потому что у него была одна тренировка с «Сити».

💭«Какой же идиот! Все в прошлом. Празднуй».

💭«Уморительно, как даже одна тренировка с «Сити» может сделать кого-то слишком крутым, чтобы праздновать мяч в ворота этой команды!»

💭«Для меня это большее неуважение, что он забил и не праздновал».