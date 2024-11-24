Холанду грозит тюремный срок. Что об этом известно и причем тут его отец?

По информации Goal, форварду «Ман Сити» Эрлингу Холанду грозит тюремный срок в Швейцарии из-за неоплаченного штрафа.

Норвежец был оштрафован на 60 франков за нарушение правил дорожного движения во время недавнего пребывания в стране, но не оплатил штраф.

Холанд проигнорировал штраф и может столкнуться с серьезными последствиями, включая день в тюрьме.

Поездка Эрлинга в Швейцарию, вероятно, была связана либо с матчем Кубка европейских чемпионов, либо с визитом к его отцу Альфи, который переехал на постоянное место жительства в Швейцарию из Норвегии в 2023 году.