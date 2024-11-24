Фанат «Расинга» принес на финал Южноамериканского Кубка череп своего деда: это семейная традиция!

«Расинг» Авельянеда победил «Крузейро» (3:1) в финале Южноамериканского Кубка. Как победитель второго по значимости клубного турнира Южной Америки, аргентинский клуб квалифицировался в следующий розыгрыш Кубка Либертадорес.

Это первый международный триумф клуба за 40 лет.

Один аргентинский болельщик пришел на матч с черепом своего деда в руке. И это, оказывается, семейная традиция!

Этот человек, чей покойный дед не только познакомил его с «Расингом», но и видел вживую на стадионе их триумф в Копа Либертадорес 1967 года, взял за традицию приносить череп своего покойного родственника на каждый важный матч.