💖 Анри появился на публике со своей девушкой: она боснийка, пара вместе с 2008-го!

Недавно Тьерри Анри был замечен вместе со своей девушкой на мероприятии в своей родной Франции.

Бывшая звезда «Арсенала» и «Барселоны» на этой неделе посетил церемонию вручения премии «Человек года» по версии журнала GQ France в Париже.

38-летнеяя Андреа Раячич из Боснии – модель. Оказывается, с Анри она вместе еще с 2008 года.

У Тьерри и Андреа есть совместный ребенок, в 2012 году Раячич родила сына, которого назвали Тристан. От первого брака с английской моделью Николь Мэри (развелся с ней в 2007-м) у Тьерри есть дочь Теа.