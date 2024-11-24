«У него все рушится без Родри, а «МЮ» выиграл АПЛ с Клеверли»: вот почему сэр Алекс круче Гвардиолы
Фанат «МЮ» сравнил Пепа Гвардиолу и сэра Алекса Фергюсона после того, как «Сити» проиграл пять матчей подряд.
Поражения «Сити» начались после того, как Родри получил травму.
«Нет Родри, и у Пепа Гвардиолы все рушится. Как можно его сравнивать с сэром Алексом, который выиграл АПЛ с этим составом.
Лучший менеджер в истории».
📝 «Представьте, если бы у «Сити» было столько травм, как у Эрика Тен Хага в прошлом сезоне».
📝 «Это также показывает, что Родри заслужил ЗМ больше, чем Винисиус».
📝 «Это команда не могла бы выиграть в 2024 году».
📝 «Еще у Фергюсона были судьи».