Шок-тренировки телохранителя Месси. Попробуете так качать пресс?

Вы точно слышали про телохранителя Лионеля Месси, мир узнал о нем благодаря своему постоянному присутствию рядом с футболистом — от матчей до публичных мероприятий. И, конечно, за счет выделяющейся спортивной внешности и эффектных спасений аргентинца от фанатов.

Яссин Чуэко имеет военное прошлое. Он работал в элитных подразделениях армии США, даже в «морских котиках». По соцсетям разлетается видео тренировок Чуэко: на них он подвергает себя нагрузкам, которые многие даже не могли представить.