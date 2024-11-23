Уэйн Руни, оказывает, романтик! Жена легенды «МЮ» рассказала милые подробности отношений
Колин Руни поделилась трогательной историей о своей семейной жизни с Уэйном.
Она рассказала, что Уэйн – романтик.
Колин и Уэйн вместе уже более 20 лет, они познакомились подростками в Ливерпуле.
Их отношения столкнулись с проблемами, включая измену Уэйна.
«Это было нелегко, но теперь мы счастливы. Уэйн по-своему романтик, даже если мы не показываем этого публично», — поделилась она.
Колин также рассказала, что Уэйн часто писал ей стихи, используя гостиничные блокноты. «Он клал их в сумку, а когда мы приходили домой, отдавал их мне.
Это было очень мило. Мне нравится хранить их, хотя я и не помню, когда в последний раз получала от него стихи».