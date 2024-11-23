Уэйн Руни, оказывает, романтик! Жена легенды «МЮ» рассказала милые подробности отношений

Колин Руни поделилась трогательной историей о своей семейной жизни с Уэйном.

Она рассказала, что Уэйн – романтик.

Колин и Уэйн вместе уже более 20 лет, они познакомились подростками в Ливерпуле.

Их отношения столкнулись с проблемами, включая измену Уэйна.

«Это было нелегко, но теперь мы счастливы. Уэйн по-своему романтик, даже если мы не показываем этого публично», — поделилась она.

Колин также рассказала, что Уэйн часто писал ей стихи, используя гостиничные блокноты. «Он клал их в сумку, а когда мы приходили домой, отдавал их мне.

Это было очень мило. Мне нравится хранить их, хотя я и не помню, когда в последний раз получала от него стихи».