Самый молодой дебютант «Барселоны» подделал возраст. Теперь рекорд принадлежит другому

В апреле-2023 Хави открыл миру Ламина Ямаля – действующего обладателя примерно всех главных рекордов с приставкой «самый молодой». В возрасте всего 15 лет и 291 дня вингер «Барселоны» стал шестым самым молодым дебютантом в истории клуба. Так казалось.

Долгие годы считалось, что титул самого молодого дебютанта «Барсы» принадлежит Армандо Мартинесу Саги. Все были уверены, что он впервые вышел на поле в 14 лет.

Однако недавние обнаруженные доказательства показали, что на момент дебюта ему не было даже близко 14 лет.

Официальные документы, включая записи из уругвайского регистра смерти, показали, что Саги родился в 1900 году, а не в 1906-м – ему было не 14, в 20 лет на момент первого матча со взрослой командой.

Это позволило Ямалю забраться на пятое место в списке самых молодых дебютантов «Барсы». Рекорд принадлежит Альфредо Гил Порте, который дебютировал 4 марта 1906 года в возрасте 15 лет, 1 месяца и 23 дней.