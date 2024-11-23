«Саутгемптон» 20-й в АПЛ, но главный тренер не унывает – отдохнул с бывшей топлес-моделью Люси Пиндер

«Саутгемптон» неудачно стартовал в новом сезоне АПЛ и пока занимает последнее 20-е место в таблице.

Главный тренер команды Расселл Мартин во время международного перерыва отдохнул со своей девушкой – бывшей топлес-моделью Люси Пиндер. Ей сейчас 40 лет – на два года старше Мартина. Она – его главный повод не грустить, если ситуация в клубе дойдет до увольнения.

Девушка была популярной в начале нулевых благодаря съемкам в мужских журналах, также она работала ведущей провокационных шоу на ТВ и снималась в фильмах. Среди ее работ – «Акулий торнадо 5», «Отклыкаченные» и «Стриптизерши против оборотней».

3 причины следить за «Саутгемптоном» в новом сезоне АПЛ: фукси форма, тренер, порвавший Чемпионшип, и его девушка топлес-модель