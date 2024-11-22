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📹 Нойер выбрал лучшего и самого смешного одноклубника, сложнейшего соперника и назвал главного футбольного таланта. Вот что вышло

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Специально для соцсетей телеканал DAZN снял короткий ролик с вратарем «Баварии» Мануэлем Нойером. Ему задавали вопрос, а он должен был на него ответить или быстро сказать первую ассоциацию. Вот что из этого вышло.

Самый сложный соперник в твоей карьере − Криштиану Роналду, Месси. Таких много;

Лучший партнер по команде − вау, Роббери (Рибери и Роббен, − прим.);

Самый смешной партнер по команде − Томас Мюллер;

Самое значимое достижение на футбольном поле − триплет (Бундеслига, Кубок Германии, ЛЧ);

Самый грязный партнер по команде − в команде с этим все в порядке;

Кто был твоим кумиром в детстве − Борис Беккер;

Главный талант в футболе прямо сейчас − Ламин Ямаль. Ну, возможно, есть и другие, но в его возрасте он.

Самый красивый игрок в команде − Сержу Гнабри надо сменить прическу, поэтому, может быть, Джамал (Мусиала).

logoЛамин Ямаль
logoМануэль Нойер
logoТомас Мюллер
Клубы
logoБарселона
logoБавария
logoБоруссия Дортмунд
logoБайер
logoФранк Рибери
logoБорис Беккер
logoСерж Гнабри
logoАрьен Роббен
logoДжамал Мусиала