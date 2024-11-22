📹 Нойер выбрал лучшего и самого смешного одноклубника, сложнейшего соперника и назвал главного футбольного таланта. Вот что вышло

Специально для соцсетей телеканал DAZN снял короткий ролик с вратарем «Баварии» Мануэлем Нойером. Ему задавали вопрос, а он должен был на него ответить или быстро сказать первую ассоциацию. Вот что из этого вышло.

Самый сложный соперник в твоей карьере − Криштиану Роналду, Месси. Таких много;

Лучший партнер по команде − вау, Роббери (Рибери и Роббен, − прим.);

Самый смешной партнер по команде − Томас Мюллер;

Самое значимое достижение на футбольном поле − триплет (Бундеслига, Кубок Германии, ЛЧ);

Самый грязный партнер по команде − в команде с этим все в порядке;

Кто был твоим кумиром в детстве − Борис Беккер;

Главный талант в футболе прямо сейчас − Ламин Ямаль. Ну, возможно, есть и другие, но в его возрасте он.

Самый красивый игрок в команде − Сержу Гнабри надо сменить прическу, поэтому, может быть, Джамал (Мусиала).