😲 «Я знал это тогда и уверен в этом сейчас». Гвардиола раскрыл свое будущее в «Сити», если клуб понизят в ранге

Судьба «Манчестер Сити» решится только в марте - не исключено, что клуб признают виновным по всем 115 нарушениям, после чего лишат титулов и отправят в более низкий дивизион.

Возникает вопрос: Что в такой ситуации будут делать игроки и Пеп Гвардиола?

Если ответ на первую часть вопроса мы узнаем лишь по факту случившегося, то наставник «горожан» уже пообещал преодолеть все трудности вместе с клубом:

«В следующем году, если нас понизят, я не уйду, и мы вернемся в Премьер-лигу. Я знал это тогда и уверен в этом сейчас».

В соцсетях не все верят Гвардиоле.

💭 «Сомневаюсь, что у них отберут трофеи, но, скорее всего, им грозит вылет в Чемпионшип».

💭 «Пеп сбежит, если «Манчестер Сити» понизят».

💭 «Что значит «Если»?

💭 «Какой же он крутой».

💭 «Ты еще передумаешь».

Уйдет?