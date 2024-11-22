Президент «ПСЖ» сообщил, что клуб съедет с «Парк-де-Пренс». Он назвал две причины, почему это происходит

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи сообщил о том, что клуб вынужденно покинет домашнюю арену, на которой команда играла с 1973-го года. Она вмещает 48 тысяч зрителей и морально устарела.

«Мне очень нравится «Парк-де-Пренс, его любят все. Если бы я решал сердцем, то сказал бы: мы не уедем. Но когда я думаю головой, у нас нет выбора».

«В Европе стадионы всех крупнх клубов вмещают 80 000 зрителей. Если мы хотим быть на этом уровне ради наших болельщиков, мы должны расширить стадион».

«У нас нет другого выхода... мы уйдем. У нас нет выбора. Город не оставляет нам выбора. Это решение города, потому что мы не можем делать на стадионе то, что хотим».

В прошлом было известно о том, что Аль-Хелайфи вел переговоры с мэрией Парижа о выкупе «Парк-де-Пренс». Он предлагал 38 млн евро, тогда как город хотел не менее 350 млн. Клуб мотивировал такую сумму тем, что за все годы он и так немало средств вложил в реконструкцию и поддержания арены в надлежащем виде.

Теперь у «ПСЖ» есть два варианта: попробовать договориться о покупке «Стад де Франс», другого стадиона в Париже (но за него просят еще больше − около 600 млн евро, но вместимость арены − почти 80 тысяч) или найти свободное место в пригороде, чтобы построиться с нуля.