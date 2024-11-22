🔥 Первым трансфером Аморима может стать один из лидеров «Реала». Если верить инсайду, игрок готов обсудить предложение 😱

«Манчестер Юнайтед» хочет сделать первым подписанием Рубена Аморима игрока мадридского «Реала».

Согласно сообщениям из Испании, «Юнайтед» имеет серьезный интерес к одному из футболистов «Реала». Более того, уточняется, что сам футболист «польщен» вниманием и готов рассмотреть предложение из Англии.

Ранее обсуждались кандидаты на роль левого защитника «Манчестер Юнайтед», но не в этом случае. Речь идет о полузащитнике мадридцев Эдуардо Камавинга.

По информации Bernabeu Digital, Камавинга приятен интерес «МЮ», но он склоняется к продолжению карьеры в «Реале». Но, поскольку трансфер возможен только летом, англичане готовы раскошелиться на французского хавбека.

А нужен ли?