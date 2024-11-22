🚀 Шальной инсайд из Англии: Роналду и Моуринью могут снова оказаться в одной команде

Sun Sport пишет, что Криштиану Роналду может покинуть «Аль-Наср».

Издание утверждает, что португалец может переехать в Турцию, где его с удовольствием примет «Фенербахче» Жозе Моуринью. Но случиться это может не раньше конца сезона.

Фанаты восприняли новость по-разному.

💭 «Последний танец: Особенный и Особенный».

💭 «Моуринью и Роналду снова вместе? Бесконечная драма».

💭 «Совершенно бесполезный трансфер».

💭 «Не надо. Пусть кайфует в «Аль-Насре».

💭 «Кто-нибудь готов в это поверить?»

💭 «Он уничтожает все клубы на своем пути».