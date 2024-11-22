Кому Месси ассистировал чаще остальных? В топе не только игроки «Барселоны»

За всю карьеру Лионель Месси отдал в общей сложности 379 голевых передач, но кому из игроков он помог больше всего?

Помимо того, что Месси − один из величайших бомбардиров в истории футбола, он также один из лучших плеймейкеров, когда-либо выходивших на поле. Planet Football проанализировал статистику и выделил игроков, которым больше остальных ассистировал Лео.

7. Жерар Пике, Алексис Санчес, Жорди Альба, Андрес Иньеста и Сеск Фабрегас − по 10 голевых передач;

6. Давид Вилья − 13 голевых передач;

5. Самюэль Это'О − 15 голевых передач;

4. Педро − 17 голевых передач;

3. Килиан Мбаппе − 20 голевых передач;

2. Неймар − 27 голевых передач;

1. Луис Суарес − 45 голевых передач.

В этом списке можно отметить то, что большинство игроков − это те, кто играл с Лионелем Месси за «Барселону». И это неудивительно, учитывая сколько лет он провел за каталонскую команду. Также неудивительно, что на первом месте Луис Суарес, с которым аргентинец играет до сих пор вместе, но теперь уже в «Интер Майами». В тройку сумел ворваться Килиан Мбаппе, с которым Месси провел два сезона в «ПСЖ», а также Неймар − с ним Лео пересекался и в «Барсе», и в Париже.