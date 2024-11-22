🚨 Новым тренером Месси станет Маскерано! Но, похоже, фанаты не сильно этому рады 🙄

Фабрицио Романо пишет, что новым главным тренером «Интер Майами» станет Хавьер Маскерано.

Соглашение аргентинца с клубом будет заключено на два года. Документы уже на стадии подготовки.

Такая новость, разумеется, не могла пройти мимо фанатов не только «Майами», но и «Барселоны».

💭 «Месси устроил чисто семейный клуб».

💭 «Может и тер Стегена заберут?»

💭 «Когда они уже прекратят эту дичь? Нужно учиться жить самостоятельно».

💭 «Месси не может играть в одиночку. Ему всегда нужны старые партнеры по команде, чтобы помочь чего-то добиться. Тем временем, Роналду работает один в Саудовской Аравии».

💭 «Лига приколов».