🚨 Новым тренером Месси станет Маскерано! Но, похоже, фанаты не сильно этому рады 🙄
Фабрицио Романо пишет, что новым главным тренером «Интер Майами» станет Хавьер Маскерано.
Соглашение аргентинца с клубом будет заключено на два года. Документы уже на стадии подготовки.
Такая новость, разумеется, не могла пройти мимо фанатов не только «Майами», но и «Барселоны».
💭 «Месси устроил чисто семейный клуб».
💭 «Может и тер Стегена заберут?»
💭 «Когда они уже прекратят эту дичь? Нужно учиться жить самостоятельно».
💭 «Месси не может играть в одиночку. Ему всегда нужны старые партнеры по команде, чтобы помочь чего-то добиться. Тем временем, Роналду работает один в Саудовской Аравии».
💭 «Лига приколов».