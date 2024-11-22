Adidas, Nike или Puma: выясняем какой бренд лидирует на футбольном рынке в 2024 году👕🔝

Какой бренд лидирует на футбольном рынке в 2024 году? Давайте посмотрим статистику Большой тройки.

В топ-5 европейских лигах Puma лидирует по количеству команд, которым поставляет продукцию – их аж 17, за ней следуют Adidas и Nike с 16 командами каждая.

Важно с какими командами работает каждый бренд. У Nike шесть флагманов: «Барселона», «Атлетико», «Челси», «Тоттенхэм», «Интер» и «ПСЖ». У Adidas пять флагманов: «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Бавария», «Реал Мадрид» и «Ювентус», а у Puma три: «Манчестер Сити», «Милан» и «Боруссия».

Лучший способ узнать, какой бренд находится на вершине — это взглянуть на текущих поставщиков Лиги чемпионов. Adidas лидирует с десятью командами, за ним следуют Puma и Nike с восемью командами каждая.

Скоро картин изменится. Adidas и Puma подписывают соглашения с новыми клубами с огромными фан-базами, в то время как Nike теряет все больше и больше.

Adidas теперь спонсирует «Ньюкасл», «Астон Виллу», а с сезона 2025/26 будет сотрудничать с «Ливерпулем» и «Америкой». Puma работает с «Галатасарем», клубами Red Bull и, скоро будет экипировать сборную Португалии. Тем временем Nike потеряла много команд, ушли те же «Галатасарай», «Ливерпуль» и португальцы.

По качеству и дизайну комплектов Adidas, похоже, опережает Nike и Puma в сезоне 2024/25. Проекты Adidas получили в основном положительные отзывы, особенно третья форма с классическим лого трилистника бренда. Самым успешным стал третий комплект «Ювентуса» – он был полностью распродан за очень короткое время.

А вот перевернутый логотип Nike на третьих футболках вызвал в основном негативную реакцию болельщиков.

Что касается Puma, то комплекты бренда охватывают весь диапазон от хорошего до плохого. Но, к сожалению, они лишены каких-либо инноваций, что делает их довольно скучными.

Чей дизайн вам ближе? Пишите в комментариях.