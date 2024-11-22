Битва титанов на трансферном рынке: «Реал» и «Бавария» не могут поделить пятерых игроков 🤨

«Баварию» и «Реал Мадрид» часто связывают с одними и теми же именами суперзвезд, сейчас клубы оказались втянуты в трансферную войну за пять топовых футболистов: Флориана Виртца, Альфонсо Дэвиса, Йозуа Киммиха, Джонатана Та и Джамала Мусиалу.

Флориан Виртц

Предполагается, что Виртц близок к уходу из «Байера» и покинет команду вместе с Хаби Алонсо в конце сезона.

Под руководством Алонсо Виртц зарекомендовал себя как один из лучших молодых игроков мира и является надеждой сборной Германии, уже сыграв заметную роль на домашнем чемпионате Европы летом.

«Бавария» всегда старается привлечь лучших немецких игроков, неудивительно, что клуб активно интересуется Виртцем. «Реал Мадрид», в свою очередь, видит в нем приемника Луки Модрича, который, скорее всего покинет Королевский клуб летом.

Киммих, Дэвис и Мусиала

Есть три игрока «Баварии», чье будущее в клубе под вопросом. Контракт Альфонсо Дэвиса истекает в конце сезона – он, скорее всего, уйдет. По слухам, Дэвис готов к переезду в столицу Испании, поэтому до сих пор отказывался от предложений «Баварии» по продлению.

Контракт Йозуа Киммиха также истекает следующим летом, переговоры о его продлении уже ведутся, но они пока далеко не продвинулись. Испанское издание AS сообщает, что Киммих недоволен промедлением, а поскольку Тони Кроос до сих пор не заменен в «Реале», испанская команда может сделать предложение немцу, который летом будет доступен бесплатно.

Джамал Мусиала — третий футболист «Баварии», которого связывают с «Реалом». Нет ни одного клуба в мире, который не был бы заинтересован в его услугах как одного из ведущих и универсальных атакующих полузащитников, но его контракт с немцами действует до 2026 года.

Сообщается, что «Бавария» в настоящее время ведет переговоры с игроком о новом соглашении, по которому он должен будет зарабатывать около 17,7 млн ​​евро в год до 2030 года.

Джонатан Та

Та, как и Виртц, был частью непобедимого состава Алонсо в «Байере» в сезоне 2023/24, но может уйти следующим летом.

У немецкого центрального защитника этим летом истекает контракт, и, как сообщается, он неудивительно входит в шорт-листы и «Баварии», и «Реала».

«Бавария» хотела заполучить Та в конце прошлого сезона, однако «Байер» отказал в сделке, чтобы сохранить своего звездного защитника.

А «Реал» потерпел еще один удар: Эдер Милитао получил очередную серьезную травму колена, из-за которой он не сможет играть до конца сезона, а его долгосрочная физическая форма вызывает сомнения, и Та может заполнить этот пробел.