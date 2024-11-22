Жена Роберта Левандовски открыла тренажерный зал в Барселоне – это шикарное место, где хотел бы заниматься каждый💪

Супруга Роберта Левандовски Анна год упорно работала, чтобы воплотить свою мечту – открыть собственный тренажерный зал в Барселоне.

Предприимчивой девушке все удалось и через пару дней «Edan Studios» начнет принимать всех желающих.

А вчера состоялось торжественное открытие студии. Его не мог пропустить любящий муж Роберт, также Анну пришли поддержать Войчех Шченсны с супругой.

Напомним, что Анна – бывшая спортсменка, обладательница чёрного пояса по карате и титула чемпионки мира, а сейчас фанатка здорового образа жизни и пропагандист правильного питания.

Студия Анны больше похожа на элитный бутик, поэтому, вне всяких сомнений, те, кто смогу позволить себе абонемент, будут заниматься с большим комфортом.