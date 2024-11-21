🇬🇧💰 «Арсенал» принес полмиллиарда фунтов в британскую экономику за сезон-2022/23

Британская газета The Standard пишет, что «Арсенал» внес более полумиллиарда фунтов стерлингов в экономику Великобритании в течение сезона-2022/23.

Клуб создал более 4400 рабочих мест в стране и принес 228 миллионов фунтов стерлингов только лишь налоговых поступлений в бюджет Великобритании.

За сезон стадион «Эмирейтс» посетили более 1,6 миллиона фанатов.

Фанаты «канониров» без восторга восприняли новость.

💭 «Поэтому нас ненавидит страна».

💭 «Скоро деньги уйдут в одно место, а Зинченко перестанет плакать».

💭 «Отлично, теперь возьмите мне уже трофей».

💭 «Арсенал» отдает, но не получает».

💭 «И все равно они ничего не выиграют».