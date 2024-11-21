Какая лига получила самую большую финансовую прибыль от саудовского трансферного бума? Лидер довольно очевиден

Летом 2023 года клубы Саудовской Аравии совершили большой трансферный бум. В 2034 году страна должна принять чемпионат мира и под выдвинутую заявку саудиты решили заявить о себе на весь мир. Кроме того в государстве развивают программу Vision 2030, которая должна подчеркнуть роль Саудовской Аравии в мире.

Самые большие траты могли себе позволить клубы, которые принадлежат PIF (Фонд благосостояния Саудовской Аравии) − «Аль-Наср», «Аль-Ахли», «Аль-Иттихад» и «Аль-Хиляль». Но и другие не отставали.

Международный центр спортивных исследований (CIES) проанализировал все трансферные сделки на вход в саудовскую лигу с 2014 года и подсчитал, какая мировая лига получила наибольшее количество финансов от этих переходов.

Главным бенефициаром стала АПЛ, заработавшая на продажах игроков в Саудовскую Аравию 506 млн евро. На втором месте − Лига 1 (187 млн), а на третьем − Ла Лига (171 млн). На удивление Бундеслига не вошла даже в пятерку, проиграв шестое место бразильской Серии А − всего 75 млн дохода от трансферов.

А так выглядит десятка самых дорогих трансферов саудовской лиги по данным Transfermarkt: