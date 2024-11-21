🔥 Снова бурные споры: крупный портал опубликовал рейтинги топ-5 игроков Южной Америки и Европы – вопросов много
Портал Score 90 опубликовал два спорных рейтинга. В одном названы пять сильнейших футболистов Европы в 21 веке, в другом - Южной Америки.
Южноамериканский список ожидаемо возглавляет Лионель Месси. Следом идут четыре бразильца.
А вот в Европе уже интереснее.
У фанатов много вопросов.
💭 «Ди Мария вместо Кака».
💭 «А Пирло - волейболист?»
💭 «Суарес вместо Кака и Хави вместо Модрича».
💭 «Где Хави?»
💭 «Ставить Модрича вместо Анри - неуважение».
💭 «Месси должен быть только третьем».