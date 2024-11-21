🔥 Снова бурные споры: крупный портал опубликовал рейтинги топ-5 игроков Южной Америки и Европы – вопросов много

Портал Score 90 опубликовал два спорных рейтинга. В одном названы пять сильнейших футболистов Европы в 21 веке, в другом - Южной Америки.

Южноамериканский список ожидаемо возглавляет Лионель Месси. Следом идут четыре бразильца.

А вот в Европе уже интереснее.

У фанатов много вопросов.

💭 «Ди Мария вместо Кака».

💭 «А Пирло - волейболист?»

💭 «Суарес вместо Кака и Хави вместо Модрича».

💭 «Где Хави?»

💭 «Ставить Модрича вместо Анри - неуважение».

💭 «Месси должен быть только третьем».