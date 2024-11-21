Кто самый быстрый игрок АПЛ? В топе – футболисты «Тоттенхэма», «Ман Сити» и «Вулверхэмптона»

Статистическая компания Squawka подготовила по данным Opta инфографику с самыми быстрыми игроками АПЛ сезона-2023/24. Второй сезон подряд в топе защитник «Тоттенхэма» Микки ван де Вен, но на этот раз за ним Матеуш Нунеш из «Манчестер Сити» и Карлуш Боржеш из «Вулверхэмптона».

В десятке нашлось место для Энтони Эланги, Михаила Мудрика, Эрлинга Холанда, Тимо Вернера, Энтони Робинсон, Габриэля Мартинелли и Амаду Онаны.

Вот как выглядит топ-10:

1. Микки ван де Вен («Тоттенхэм») – 37,12 км/ч;

2. Матеуш Нунеш («Манчестер Сити») – 36,72 км/ч;

3. Карлуш Боржеш («Вулверхэмптон») – 36,57 км/ч;

4. Энтони Эланга («Ноттингем Форест») – 35,9 км/ч;

5. Михаил Мудрик («Челси») – 35,79 км/ч;

6. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 35,74 км/ч;

7. Тимо Вернер («Тоттенхэм») – 35,69 км/ч;

8. Энтони Робинсон («Фулхэм») – 35,63 км/ч;

9. Габриэл Мартинелли («Арсенал») – 35,57 км/ч;

10. Амаду Онана («Астон Вилла») – 35,54 км/ч.

А вот как выглядел этот же список, но в прошлом сезоне. Некоторых клубов уже нет в АПЛ, как и игроков. Микки ван де Вен был быстрее, но впереди еще более половины сезона.