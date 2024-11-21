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Кто самый быстрый игрок АПЛ? В топе – футболисты «Тоттенхэма», «Ман Сити» и «Вулверхэмптона»

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Статистическая компания Squawka подготовила по данным Opta инфографику с самыми быстрыми игроками АПЛ сезона-2023/24. Второй сезон подряд в топе защитник «Тоттенхэма» Микки ван де Вен, но на этот раз за ним Матеуш Нунеш из «Манчестер Сити» и Карлуш Боржеш из «Вулверхэмптона».

В десятке нашлось место для Энтони Эланги, Михаила Мудрика, Эрлинга Холанда, Тимо Вернера, Энтони Робинсон, Габриэля Мартинелли и Амаду Онаны.

Вот как выглядит топ-10:

1. Микки ван де Вен («Тоттенхэм») – 37,12 км/ч;

2. Матеуш Нунеш («Манчестер Сити») – 36,72 км/ч;

3. Карлуш Боржеш («Вулверхэмптон») – 36,57 км/ч;

4. Энтони Эланга («Ноттингем Форест») – 35,9 км/ч;

5. Михаил Мудрик («Челси») – 35,79 км/ч;

6. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 35,74 км/ч;

7. Тимо Вернер («Тоттенхэм») – 35,69 км/ч;

8. Энтони Робинсон («Фулхэм») – 35,63 км/ч;

9. Габриэл Мартинелли («Арсенал») – 35,57 км/ч;

10. Амаду Онана («Астон Вилла») – 35,54 км/ч.

А вот как выглядел этот же список, но в прошлом сезоне. Некоторых клубов уже нет в АПЛ, как и игроков. Микки ван де Вен был быстрее, но впереди еще более половины сезона.

Клубы
logoМикки ван де Вен
logoМатеуш Нунеш
logoЭнтони Эланга
logoКарлуш Боржеш
logoТимо Вернер
logoМихаил Мудрик
logoЭрлинг Холанд
logoЭнтони Робинсон
logoГабриэл Мартинелли
logoЧелси
logoАмаду Онана
logoМанчестер Сити
logoТоттенхэм
logoАрсенал