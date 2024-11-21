Бывший игрок «Барсы» и «Атлетико» восхищается футболистом «Реала»🤯?! Это что-то новенькое, но вполне объяснимое

Бывший игрок «Барселоны» и «Атлетико» Арда Туран входит в число величайших турецких футболистов всех времен, но он не сомневается, что новичок «Реала» Арда Гюлер превзойдет его.

«Гюлер — особенный талант», — заявил Туран в интервью AS. «У него уникальные качества. Я уверен, что он превзойдет меня. У него впереди долгая карьера. Как только он объединит свой талант с мастерством и завершит процесс адаптации, я верю, что он добьется огромного успеха».

Гюлера часто называют одним из величайших талантов, родившихся в Турции. В возрасте 18 лет талантливый парень прибыл в «Реал Мадрид» и выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов. Он является одним из важнейших игроков в составе сборной Турции, особенно после ЕВРО-2024. Гюлер уже сыграл 18 матчей, а ему еще даже не исполнилось 20 лет!