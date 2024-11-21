Рюдигер и карликовый бегемот Тони спасают исчезающий вид бегемотов: футболист с подопечным подготовили лоты для благотворительного аукциона🦛

Антонио Рюдигер является почетным спонсором карликового бегемота Берлинского зоопарка по имени Тони.

Но теперь центральный защитник объединился с зоопарком для проведения аукциона, который пройдет на онлайн-платформе Catawiki.

Среди выставленных на продажу предметов — первый мини-футбольный мяч бегемота Тони и скульптура индийского носорога Бетти в натуральную величину. Но, пожалуй, самым привлекательным стал лот звезды мадридского «Реала».

Двукратный победитель Лиги чемпионов подписал футболку, в которой он играл во время победы «сливочных» над «Осасуной» (4:0) в начале этого месяца.

Все вырученные средства пойдут на исследовательский проект по карликовым бегемотам в национальном парке Gola Rainforest в Сьерра-Леоне, который пытается защитить вид в естественной среде обитания.

«Среда обитания карликовых бегемотов в Западной Африке находится под серьезной угрозой, и было бы ужасно, если бы эти уникальные животные исчезли навсегда. Маленький Тони и я гордимся тем, что работаем вместе для защиты этого исчезающего вида и его среды обитания. Аукцион в поддержку проекта в Сьерра-Леоне — это прекрасная возможность внести вклад и помочь выжить карликовым бегемотов и многим другим видам», - цитирует Рюдигера Newsflash.