Коул Палмер впервые вышел в свет со своей новой девушкой – знакомимся с красоткой 🧐😍

Коул Палмер и его сногсшибательная девушка Конни Грейс впервые вместе появились на мероприятии.

22-летний Палмер летом был сфотографирован отдыхающим на Ибице со светловолосой красавицей.

А теперь Конни присоединилась к Палмеру на церемонии GQ «Человек года» - это был их дебют на публичном мероприятии.

Конни родом из родного города Палмера, Манчестера, где работает мастером маникюра.

Девушка пользуется популярностью в Инстаграм, где у нее более 18 000 подписчиков. Конни любит делиться фотографиями из своих путешествий по миру - от Бали до Дубая.

Девушку уже неоднократно видели на трибунах «Стемфорд Бридж».