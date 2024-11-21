Коул Палмер впервые вышел в свет со своей новой девушкой – знакомимся с красоткой 🧐😍
Коул Палмер и его сногсшибательная девушка Конни Грейс впервые вместе появились на мероприятии.
22-летний Палмер летом был сфотографирован отдыхающим на Ибице со светловолосой красавицей.
А теперь Конни присоединилась к Палмеру на церемонии GQ «Человек года» - это был их дебют на публичном мероприятии.
Конни родом из родного города Палмера, Манчестера, где работает мастером маникюра.
Девушка пользуется популярностью в Инстаграм, где у нее более 18 000 подписчиков. Конни любит делиться фотографиями из своих путешествий по миру - от Бали до Дубая.
Девушку уже неоднократно видели на трибунах «Стемфорд Бридж».