«Я смотрел 8 фильмов». Майкл Оуэн ненавидит кино, но уже во второй раз появится на большом экране 🎬

Майкл Оуэн был замечен в Египте – бывший футболист пробует себя на большом экране, принимая участие в съемках кассового фильма.

44-летней Оуэн получил роль в футбольном фильме «Эль Шарифа 2» спустя 10 лет после того, как он впервые заявил, что «НЕНАВИДИТ кино».

В среду в социальной сети X появилась фотография, на которой Оуэн запечатлен в Каире - с широкой улыбкой на лице - готовящимся к съемке.

Вскоре любители футбола обнаружили постер фильма, на котором был изображен последний англичанин-обладатель «Золотого мяча».

«Эль-Шарифа 2» является продолжением оригинального «Эль-Шарифа», вышедшего на экраны ранее в этом году.

Сюжет этого фильма сосредоточен вокруг подростка-любителя футбола Магеда и его перехода из частной школы в государственную, а также его приключений в уличной футбольной команде.

Интересно, что в 2014 году Оуэн написал в своем аккаунте на X: «Смотрел свой восьмой фильм по пути домой. Было скучно. #ненавижукино».

В тот же день он дополнил сообщение: «Фильмы, которые меня заставили посмотреть: «Рокки», «Жара», «Приведение», «Парк юрского периода», «Крутые виражи», «Фаворит» «Каратэ-пацан» и «Форест Гамп».

Тем не менее это уже вторая работа Оуэна в кино, ранее он сыграл эпизодическую роль в фильме 2007 года «Гол II: жизнь как мечта».