🔥 GOAL составил топ-10 игроков АПЛ в 21-м веке. Фанаты недовольны местом Роналду 😡
Журнал GOAL решил не отставать от конкурентов и собрал свой топ-10 игроков АПЛ.
В рейтинг попали футболисты, основная карьера которых пришлась на 21-й век.
Топ-10:
1. Тьерри Анри («Арсенал»);
2. Пол Скоулз («Манчестер Юнайтед»);
3. Уэйн Руни («Манчестер Юнайтед»);
4. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);
5. Стивен Джеррард («Ливерпуль»);
6. Фрэнк Лэмпард («Челси»);
7. Мохамед Салах («Ливерпуль»);
8. Патрик Виейра («Арсенал»);
9. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»);
10. Давид Сильва («Манчестер Сити»).
Фанаты нашли повод для недовольства.
💭 «Они поставили парня, который выиграл кучу «Золотых мячей» на девятое место».
💭 «Кого они поставили на девятое место?»
💭 «Агуэро для них шутка что ли?»
💭 «Райан Гиггз?»
💭 «Как Джеррард может быть выше Роналду?»
💭 «Сильва выше Дрогба?»
💭 «Только у одного из них нет медали АПЛ».
💭 «Здесь лишь один игрок, выигравший «Золотой мяч». И он девятый...»
А если ставить его в этот рейтинг за заслуги в Реале, то давайте запихаем еще сюда Швайнштайгера, Ди Марию, Шевченко, Пике и много кого еще
Анри: 250 матчей, 175+75
Криш: 236 матчей, 103+39
🤡
Ну и да, отсутствие Кейна немного удивляет