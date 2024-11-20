🔥 GOAL составил топ-10 игроков АПЛ в 21-м веке. Фанаты недовольны местом Роналду 😡

Журнал GOAL решил не отставать от конкурентов и собрал свой топ-10 игроков АПЛ.

В рейтинг попали футболисты, основная карьера которых пришлась на 21-й век.

Топ-10:

1. Тьерри Анри («Арсенал»);

2. Пол Скоулз («Манчестер Юнайтед»);

3. Уэйн Руни («Манчестер Юнайтед»);

4. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);

5. Стивен Джеррард («Ливерпуль»);

6. Фрэнк Лэмпард («Челси»);

7. Мохамед Салах («Ливерпуль»);

8. Патрик Виейра («Арсенал»);

9. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»);

10. Давид Сильва («Манчестер Сити»).

Фанаты нашли повод для недовольства.

💭 «Они поставили парня, который выиграл кучу «Золотых мячей» на девятое место».

💭 «Кого они поставили на девятое место?»

💭 «Агуэро для них шутка что ли?»

💭 «Райан Гиггз?»

💭 «Как Джеррард может быть выше Роналду?»

💭 «Сильва выше Дрогба?»

💭 «Только у одного из них нет медали АПЛ».

💭 «Здесь лишь один игрок, выигравший «Золотой мяч». И он девятый...»