🔥 Сейчас вы поймете, почему Витор Роке провалился в «Барсе» – дело в его кумире 😮
Нападающий «Барселоны» Витор Роке, испытывающий большие проблемы с адаптацией в каталонском клубе, назвал имя своего кумира.
«Криштиану Роналду - мой пример для подражания», - признался бразилец.
Да, редкий вариант для футболиста «Барселоны». Фанаты строят теорию, что именно поэтому Роке не прижился в команде.
💭 «Вот почему он плохо играет. Если Витор Роке ориентировался бы на Месси, то преуспел бы в «Бетисе».
💭 «Неудивительно, что он оказался обычным средним игроком».
💭 «Думаю, он просто злится из-за аренды».
💭 «Он всегда делал вид, что любит Месси, потому что это было выгодно».
💭 «Какого черта?!»
💭 «Он никогда не вернется в «Барсу».
Напомним, сейчас Роке выступает за «Бетис» на правах аренды.