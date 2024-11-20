🔥 Сейчас вы поймете, почему Витор Роке провалился в «Барсе» – дело в его кумире 😮

Нападающий «Барселоны» Витор Роке, испытывающий большие проблемы с адаптацией в каталонском клубе, назвал имя своего кумира.

«Криштиану Роналду - мой пример для подражания», - признался бразилец.

Да, редкий вариант для футболиста «Барселоны». Фанаты строят теорию, что именно поэтому Роке не прижился в команде.

💭 «Вот почему он плохо играет. Если Витор Роке ориентировался бы на Месси, то преуспел бы в «Бетисе».

💭 «Неудивительно, что он оказался обычным средним игроком».

💭 «Думаю, он просто злится из-за аренды».

💭 «Он всегда делал вид, что любит Месси, потому что это было выгодно».

💭 «Какого черта?!»

💭 «Он никогда не вернется в «Барсу».

Напомним, сейчас Роке выступает за «Бетис» на правах аренды.